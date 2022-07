Der CSU-Europa-Parlamentarier Markus Ferber dagegen sagte, Deutschland brauche jetzt die Solidarität der EU. Und natürlich, so der wirtschaftspolitische Sprecher der christdemokratischen EVP, der größten Parlamentsfraktion, habe man die Gefahr unterschätzt, dass die Gasleitungen als politisches Druckmittel Moskaus dienen könnten. Ferber betonte aber auch, dass Deutschland in den letzten Jahren sehr solidarisch in der Gasversorgung gerade in Richtung Mittel- und Osteuropa gewesen sei.