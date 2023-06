Migration EU-Staaten einigen sich auf schärfere Asylverfahren

Die EU-Länder haben sich im Asylstreit geeinigt. Sie stimmten am Donnerstagabend in Luxemburg einem dritten Kompromissvorschlag des schwedischen Ratsvorsitzes zu. An den Grenzen soll es künftig strengere Kontrollen geben.