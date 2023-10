Meta-Konzern Facebook und Instagram ohne Werbung könnte bald Geld kosten

Die Facebook-Tochter Meta will die werbefreie Nutzung von Instagram und Facebook in Europa offenbar in kostenpflichtige Abonnements umwandeln. Nach einem Bericht des "Wall Street Journal" will Meta pro Account eine Gebühr von zehn Euro erheben, wenn dieser werbefrei genutzt wird. Für die mobile Nutzung könnten in diesem Falle 13 Euro monatlich fällig werden. Eine Entscheidung dazu ist noch offen.