Мої німецькі тижні | Частина 8 | Різдвом
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Вітаю всіх! Мене, як завжди звати Юля Пшенична і я хочу вчергове поділитись цікавою та корисною інформацією про моє життя тут, в Німеччині (наразі я живу місті Халле (Заале), яке знаходиться в землі Саксонія – Анхальт).
Тиждень за тижнем ми спостерігаємо за тутешнім життям і намагаємось влитися в нього. Без сумнівів, для цього (окрім всього іншого) потрібно знати культуру та традиції країни, міста і людей, серед яких ми знаходимось. Німці вміють не тільки працювати, але і святкувати та відпочивати. А так, як кінець року насичений великою кількістю свят (і пов’язаними з ними цікавими традиціями), то я вирішила трішки розказати вам про них, порівнявши з нашими, українськими святкуваннями.
По-перше хочу написати декілька слів про шкільні канікули, адже їх сміливо можна вважати одним із найулюбленіших свят дітей та дорослих). Так, в Німеччині, в землі Саксонія – Анхальт, зимові канікули розпочнуться 21 грудня і триватимуть до 8 січня включно.
А от наприкінці листопаду (цього року 25 числа) розпочинаються різдвяні розпродажі. Цей день – Чорна п’ятниця в Німеччині має назву «Schwarzer Freitag». Ця традиція походить із США, але є дуже популярною тут.
27 листопада (в цьому році) розпочинається неймовірне дійство під назвою Адвент (Adventus на латині означає «Прибуття»), яке триває 4 тижні та знаменує собою період підготовки до одного з найулюбленіших німецьких свят – Різдва Ісуса Христа (25.12). Адвент – це очікування свята, підготовка до нього, початок різдвяного посту, час особливої турботи про близьких та маленькі приємні сюрпризи щодня. В цей час вулиці міст і містечок яскраво прикрашені ліхтариками та гірляндами, з’являються різдвяні ярмарки, а німці починають прикрашати домівки та купувати подарунки, які складають під ялинкою (її ставлять в домівках на початку грудня), щоб відкрити в Святвечір 24 грудня.
Німецькі звичаї, пов’язані з проведенням Адвенту прийшли з ХІХ сторіччя. Найвідоміші з них – Adventskranz та Adventskalender.
Aдвентовий вінок
Adventskranz – це в вінок з чотирма червоними свічками, які поступово запалюються. Так, в першу неділю Адвенту запалюється одна свічка, в другу – дві, в третю – три і в четверту – всі чотири. Свічки символізують чотири пори року, а вінок – річний цикл.
Особливий календар
Adventskalender. Особливий календар з 24-ма пронумерованими комірками, в яких лежать солодощі, приємні дрібнички, чай та записки із побажаннями. Щодня впродовж періоду Авента відкривається одна комірка. А коли всі вони стануть порожніми – наступає Різдво! До речі, роль календаря можуть грати маленькі пакетики з сюрпризами (теж пронумеровані), розвішані по кімнаті.
В Україні Адвент не настільки популярний, як в Німеччині, однак прихожани Греко-Католицької та Римо-Католицької Церков добре знайомі з ним.
Ще одне улюблене свято – День святого Миколая. В Німеччині його відзначають 6 грудня, а в Україні 19 грудня. Традиції однакові – діти отримують подарунки, які їм приносить святий Миколай, залишаючи в шкарпетці або під подушкою.
Різдво в Німеччині
24 грудня в Німеччині настає Святвечір - вечір і ніч напередодні Різдва. Це час для подарунків і традиційних різдвяних смаколиків таких, як: запечена гуска, свиняча рулька, ковбаски, карп та обов’язково – Christstollen (різдвяний кекс).
25 грудня усі відмічають Різдво (Weihnacht) – традиційно святковий вихідний день, в який всі насолоджуються масовими заходами та теплим і затишним святкуванням в сімейному колі. Другий день Різдва є також святковим. Його інколи називають Stephanus, на честь першого християнського мученика Стефана. А завершується календарний рік в Німеччині 31 грудня днем святого Сильвестра. Це останній день року, що минає і переддень Нового.
Різдво в Україні
Якщо говорити про українські традиції святкування різдвяних свят, то у нас Святвечір настає 6 січня. В Україні існує цікава традиція – на столі мають стояти 12 пісних страв (за кількістю Апостолів). Головна страва Святвечора – це Кутя, символ родючості та достатку. Саме з частування нею і починається Свята вечеря. Кутю господині готують з пшениці, волоських горіхів, родзинок, меду і маку, заправляючи узваром (відвар сухофруктів) або водою.
На Різдво, 7 січня, віруючі українці йдуть на ранкову службу до церкви, а далі починають вітати одне одного зі святом, співають колядки (обрядові, фольклорні пісні) та йдуть колядувати, тримаючи в руках різдвяну зірку – символ радості від народження Спасителя.
Дуже хочеться вірити, що вже дуже скоро такі веселі традиції святкування світлого Різдва Христового повернуться в наше життя, відновляться в Україні і ми знову зможемо безпечно, мирно та радісно бажати щастя одне одному!
А поки, не втомлююсь щиро дякувати жителям цієї чудової країни за величезну допомогу, які вони щодня надають нам, українцям!