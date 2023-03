Backöfen mit Katalyse-Funktion sind günstiger als Pyrolyse-Geräte und können die Reinigung zumindest erleichtern. Eine spezielle Emaille-Beschichtung sorgt schon während des Garvorgangs dafür, dass sich Fettschmutz einfach zersetzt. Die Oberfläche ist dabei so beschaffen, dass sie Fettpartikel ähnlich wie ein Löschblatt aufsaugt. In ihr verarbeitete Katalysator-Partikel lassen das Fett bei Kontakt mit Sauerstoff und Hitze in Wasser und Kohlendioxid zerfallen. Die Wirkung entfaltet sich schon bei vergleichsweise niedrigen Temperatureinstellungen, zeigt sich jedoch erst ab 200 Grad Celsius als optimal.

Bei Katalyse reicht eine deutlich niedrigere Temperatur - ca. 200 Grad Celsius - als bei Pyrolyse. Bildrechte: dpa