Meta-Welten, Künstliche Intelligenz, AR-Brillen, VR-Brillen - es wird unübersichtlich in unserem künftigen Parallel-Universum. Wie werden die neuen Technologien die Spiele der Zukunft beeinflussen? Womit spielen wir und gegen wen?

Zunächst ein paar Definitionen zum besseren Verständnis. Meta-Welten sind digitale Räume, die durch ein Zusammenspiel von virtueller, erweiterter und auch physischer Realität entstehen. Der Fachbegriff "Metaverse" besteht aus meta = jenseits, ergänzt durch vers aus dem Universum. Und die Begriffe erweitert beziehungsweise virtuell stecken auch in den beiden Brillen.

Virtual-Reality-Brillen simulieren vor dem Auge künstliche Welten. Bildrechte: Colourbox.de

AR-Brillen (augmented reality) erweitern die Realität. Also: Ich gehe mit einer halbwegs normalen Brille durch eine ganz normale Stadt. Und so ähnlich wie Autos die Verkehrsschilder oder den Tacho in die Frontscheibe einblenden, werden mir auf Wunsch Informationen eingeblendet, die mir bestenfalls weiterhelfen.

Also: Ich schaue in Richtung eines Geschäfts und sehe dessen Öffnungszeiten oder Sonderangebote. Oder mir werden an der Haltestelle die Abfahrtzeiten der nächsten Busse eingeblendet. Und nun lassen wir mal unserer Fantasie freien Lauf, was man daraus spieltechnisch machen könnte, selbst wenn alle um einen Tisch herum sitzen.

Von der Couch aus fremde Welten erkunden

Die VR-Brillen (v = virtuell) hingegen ersetzen die reale Fußgängerzone beziehungsweise den realen Raum mit dem Tisch. Während man durch die AR-Brille noch durchschaut, zeigt die VR-Brille virtuelle Welten Ihrer Wahl. Die Brille umschließt die Augen völlig (wie eine Taucherbrille) und tauscht also quasi das reale Bild gegen ein virtuelles aus. Sie sind dann mittendrin im Geschehen, obwohl Sie auf der Couch sitzen.

Dieser Spieler sieht dank der VR-Brille vermutlich eine Skipiste. Bildrechte: imago/Westend61

Es gibt VR-Brillen, die an Spielkonsolen und PCs hängen; welche, in die man das Handy als Bildschirm reinstecken muss und "Standalone"-VR-Brillen, die keinen weiteren Computer brauchen. Sie sind selbst ein Rechner und die angezeigten Welten kann man direkt auf die Brille hochladen. Das kann eine künstlich geschaffene Spielewelt sein, in der man sich bewegt oder eine von einer 3-D-Kamera - und Mikrofonen - aufgenommene Kirche.

Zu Zeiten von Corona haben Menschen mit 3-D-Brillen an Gottesdiensten teilgenommen. Dominik Griese-Kentschke Metaverse-Experte/strange-new-worlds.com