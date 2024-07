Florian Engelmann: Die sind im Großen und Ganzen schon sehr gut. Die Frage ist nur: Welche Details erwarte ich? Wenn ein grober Ablauf reicht, eine Temperatur für den Tag, dann passt das meist. Die Vorhersage für die nächsten drei Tagen ist in den meisten Fällen recht sicher. Je weiter man in die Zukunft schaue, desto größer werden die Unsicherheiten. Grundsätzlich gilt: Temperaturen lassen sich recht gut vorhersagen, beim Niederschlag haben alle Apps Schwächen. Das gilt vor allem für sommerliche Schauer und Gewitter.

Im Normalfall wird in die Wetter-Apps ein spezielles statistisches Wettermodell eingeladen, das mit Daten aus numerischen Wetterprognosen, also den Supercomputern gefüttert wird. Alle Vorhersagen sind vollautomatisch. Das hat den Vorteil, dass für ganz viele verschiedene Orte und jede Zeit die gewünschten Vorhersagen erstellt werden. Ein Nachteil ist, dass die Vorhersagen oft stark schwanken, wenn neue Modellergebnisse vorliegen. Wetterapps gaukeln uns außerdem oft sehr hohe Genauigkeiten vor: In sieben Tagen soll es um 15 Uhr regnen. Außerdem werden extreme Wettereignisse wie zum Beispiel Unwetter durch die Apps sehr schlecht vorhersagt, da sie nur selten vorkommen. Nutzt man nur eine App, hat dies den Nachteil, dass man keinen Vergleich mit anderen Modellen hat. Damit kann ich die Unsicherheit der Vorhersage nicht einschätzen. Deswegen muss man da schon mit gewisser Vorsicht rangehen. Viele freie Wetterapps nutzen die Daten des amerikanischen Wettermodells Global Forecast System (GFS). Gute, aber dann oft kostenpflichtige Apps haben Modelle, die speziell auf Deutschland und Europa zugeschnitten sind. Und einige Apps können ganz unterschiedliche Modelle einladen, dann hat man die Qual der Wahl.

Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich Niederschlag in einem speziellen Zeitraum ist. Da vergleicht man die aktuelle Wetterlage mit der Vergangenheit und schaut, wie oft es in der Vergangenheit bei dieser Wetterlage Niederschlag gegeben hat. Wichtig zu wissen: Je höher der Wert ist, desto wahrscheinlicher ist der Niederschlag. Aber was ich daraus nicht erkennen kann, ist, wie viel es regnet und wann. Da gibt es doch ein paar Details, die verborgen bleiben. Das ist die Krux der Wahrscheinlichkeit. 80 Prozent Regenwahrscheinlichkeit heißen: in vier von fünf Fällen. Es muss also nicht regnen.