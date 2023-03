So kann etwa ein achtjähriges Kind, das bereits sehr eigenständig und konzentriert arbeiten kann, durchaus die Verantwortung für das Besorgen des Wocheneinkaufs übertragen bekommen – ein gleich altes Kind mit Konzentrationsschwierigkeiten braucht dabei jedoch vermutlich noch mehr Unterstützung. Die größte Motivation zum Mitarbeiten im Haushalt haben oft die allerjüngsten Kinder zwischen anderthalb und vier Jahren. Sie brennen oft regelrecht darauf, beim Wäschewaschen, Abspülen und Staubsaugen mitzuhelfen – und werden in ihrem Eifer oft ausgebremst. "Dafür bist du noch zu klein", heißt es dann oft.

So ausgerüstet sind kleine Kinder meist hochbegeistert, wenn sie beim Saubermachen und dem Zubereiten von Essen mithelfen dürfen. Natürlich bedeutet diese Mithilfe in dem Alter noch keine echte Entlastung, sondern oft ein Mehr an Aufwand und Zeit.



Doch die hier eingesetzte Geduld zahlt sich aus: Sie stärkt das kindliche Selbstbewusstsein und schafft von Anfang an das Bewusstsein dafür, dass hier in diesem Haushalt jede helfende Hand nicht nur gebraucht, sondern auch wertgeschätzt wird.