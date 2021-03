Basteltipps Schöne Osterdekoration selbst gemacht

Bildrechte: MDR/Judith Heinze

In die Erde um die Pflanze werden vier gleichlange Zweige der Weide gesteckt. Nun werden die Zweige zusammengefasst und an der Spitze mit Draht zusammengebunden, so dass eine Krone entsteht. Dazu ein hübscher Blechtopf oder eine Deko-Gießkanne als Topf und fertig ist der Osterschmuck. Falls kein passender Topf vorhanden ist, kann auch beim Gärtner ein normaler Tontopf gekauft werden.



Mit einer Heißklebepistole kleben wir am oberen Rand einen Jutefaden fest und wickeln die Jute so lang drum herum, bis ein dichter Rand entsteht.

Eine Schleife aus Webspitze kann zudem den Landhaus-Look verstärken.