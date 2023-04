Mit der Aktion sollen sowohl Sportmuffel animiert als auch die Sportvereine gestärkt werden, die in der Zeit der Corona-Pandemie viele Mitglieder verloren haben. "Die Pandemie hat den Bewegungsmangel in Deutschland noch einmal verschärft", erklärte DOSB-Präsident Thomas Weikert im Vorfeld der Aktion. "Wir wollen, dass die Vereine wieder neue Mitglieder gewinnen. Mit den Sportvereinsschecks senken wir die Hürde für Menschen, die neu in Sportvereine eintreten wollen", so Bundesinnenministerin und Sportministerin Nancy Faeser zur Bewegungskampagne von Bund und DOSB.