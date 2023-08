Eine MDR-Anfrage an die zuständigen Behörden hat ergeben: Mehr als jeder fünfte antragsberechtigte Studierende in Mitteldeutschland hat die Entlastungspauschale noch nicht genutzt. In Sachsen-Anhalt haben bis zum 6. August laut Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt 13.900 der Studierenden – und damit 23,7 Prozent – noch keinen Antrag auf die Einmalpauschale gestellt. In Sachsen koordiniert das Studentenwerk Dresden die Auszahlungen. Dort haben sich bis zum 8. August 21,5 Prozent der Berechtigten und damit 23.650 Personen die 200 Euro noch nicht gesichert.

Stand 10. August stehen nach Angaben des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft noch 19,2 Prozent der Anträge des akademischen Nachwuchses der staatlichen Hochschulen in Thüringen aus. Das sind 9.104 Studierende. Berücksichtigt man auch die Zahlen der in Erfurt ansässigen IU Internationalen Hochschule GmbH, an der auch Online- und Fernstudien mit Wohnsitz in anderen Bundesländern möglich sind, beträgt die Nichtsteller-Quote sogar 31,7 Prozent in Thüringen. Dort haben 62.400 Studierende noch nicht reagiert. Auf die Hochschule allein betrachtet sind das 62,2 Prozent.