Beim konventionellen Anbau von Erdbeeren wird viel Chemie eingesetzt. In acht der getesteten Packungen wurden teilweise "ganze Pestizidcocktails" nachgewiesen, so die Tester. Vier Produkte fallen mit "mangelhaft" oder "ungenügend" komplett durch, darunter Produkte von Norma und Aldi Süd.

In den als "ungenügend" bewerteten Erdbeeren fanden die Tester das Anti-Pilzmittel Ethirimol, das in der EU verboten ist, das als krebserregend eingestufte Bupirimat und das Insektizid Cyflumetofen. Sogar bei Bio-Erdbeeren von Tegut entdeckte das Team das Spritzmittel Spinosad, das zwar nicht verboten, aber für Bienen gefährlich ist.

In Andalusien - einem der spanischen Hauptanbaugebiete in Europa - wachsen sie in riesigen Monokulturen unter Plastikplanen. Der Wasserverbrauch der Erdbeerplantagen ist so hoch, dass der Grundwasserspiegel vor Ort bedrohlich sinkt. Die nachhaltigste Erdbeere ist immer noch die aus dem eigenen Garten oder vom Bio-Feld in der Nähe. Aber die sind erst Mitte Mai reif.