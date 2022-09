Sanddorn gilt als sehr genügsam, er wächst auf Böden, auf denen sonst kaum etwas gedeihen will. Sanddorn kennt man eher als Küstenpflanze. Aber auch in Jessen in Sachsen-Anhalt wird Sanddorn auf Feldern in Reihen auf bis zu zwei Kilometer Länge angebaut. Das Vitamin-Wunder enthält zehn Mal mehr Vitamin-C als Zitrusfrüchte. Sanddorn enthält auch reichlich Beta-Carotin, die Vorstufe des Vitamins A.