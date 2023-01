Wie lange ein Aufwärmprogramm sein sollte, hängt von der sportlichen Aktivität und dem persönlichem Leistungsstand ab. Als Faustregel gilt: Planen Sie rund 20 Prozent ihrer Trainingszeit für die Erwärmung ein. Dauert ein Training also 60 Minuten, so sollten Sie sich in etwa zwölf Minuten aufwärmen.