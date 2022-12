Mit einem Besenstiel Sport machen? Durchaus, denn der ähnelt dem Gymnastikstab. Der Gymnastikstab ist gerade im Rehasport ein wirkungsvolles Übungsgerät, mit dem Sie nicht nur Übungen zur Mobilisation ausüben können, sondern auch Kraft aufbauen und die Beweglichkeit verbessern. Außerdem kann der Stab auch als Stütze, Hindernis oder als Widerstand genutzt werden. Heißt: Er ist ein Allround-Talent. Und das Schöne ist, wir haben alle so einen Stab zuhause. Also ran an den Besenstiel und los geht’s.