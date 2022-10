"Am günstigsten ist es immer, selber zu kochen", sagt Ernährungsexpertin Vera Schrodi. Und das gerade, wenn man für die ganze Familie koche: "Für eine Person ist eine billige Tiefkühl-Pizza empfehlenswert, für eine Familie ist ein ganzes Blech selbst gemachter Pizza günstiger."

Können oder wollen die Menschen nicht selbst kochen, greifen sie gerade jetzt zu den etwas preiswerteren Eigenmarken der Supermärkte und Discounter. "Doch auch die sind in den vergangenen Wochen teurer geworden – im Verhältnis war der Preissprung sogar höher, als bei den Markenprodukten", so Schrodi. Und auch die Eigenmarken sind in der Regel teurer, als wenn man etwas selbst zubereitet.