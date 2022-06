Trinken ist das A und O an heißen Tagen. Wichtig: Trinken Sie nicht erst, wenn Sie unter Durstgefühl leiden und der Mund schon ganz ausgetrocknet ist. Führen Sie sich stattdessen den ganzen Tag über kontinuierlich Flüssigkeit zu. Trinken Sie 1,8 bis 2 Liter Wasser; wenn Sie stark schwitzen 2,5 bis 3 Liter. Am gesündesten ist Quellwasser. Sonst bietet sich unter den Standardgetränken natürlich Mineralwasser (ohne Kohlensäure) an.

Auch gut: Trinkwasser, das in Deutschland strengen Kriterien unterliegt, die in der Trinkwasserverordnung geregelt sind. Etwa, dass es keine Stoffe in gesundheitsschädigenden Konzentrationen enthalten darf. Daher gibt es dort auch Obergrenzen für die Verwendung von Chlor, welches in unbedenklicher Menge zur Desinfektion zum Einsatz kommen kann. Das Bundesumweltamt empfiehlt, darauf zu achten, dass auch kein Wasser in den Lebensmittelkreislauf kommt, das länger als vier Stunden in der Leitung stand. Tipp: Lassen Sie das Wasser so lange ablaufen, bis es kalt und frisch aus der Leitung sprudelt. (Was so vorher herausgelassen wird, können Sie zum Gießen von Pflanzen sammeln.)

Trinken ist an heißen Tagen das A und O. Bildrechte: imago/Eibner Wer Wasser nichts abgewinnen kann, sollte sich auf Tees verlegen. Pfefferminze, Hagebutte oder Roibusch eignen sich sehr gut. Mit einigen Spritzern Zitrone und einem Löffel Honig sind sie – ob warm oder leicht gekühlt – leckere Flüssigkeitsspender. Aber Vorsicht: Nehmen Sie Ihre Getränke nicht zu kalt (Kühlschranktemperatur) zu sich. Das bekommt dem Magen nicht. Außerdem kann man sich so eine Erkältung holen.



Hervorragende Flüssigkeitsspender sind übrigens auch Wassermelonen. Wegen des ziemlich hohen Flüssigkeitsverlustes an heißen Tagen sollten Sie auch etwas mehr Salz zu sich nehmen als sonst.



Verzichten Sie an sehr heißen Tagen auf Kaffee, schwarzen Tee, Cola und andere Limonaden oder Energydrinks. Sie wirken schweiß- und harntreibend und entwässern den Körper.

Machen Sie Art, Dauer und Intensität der Bewegung an heißen Tagen von Ihrer persönlichen Konstitution abhängig. Gesunde, trainierte Menschen können auch bei 30 Grad im Schatten zur Arbeit laufen oder radeln, wenn Sie das sonst auch tun.

Auf Höchstleistungen sollte man an Hitzetagen verzichten. Bildrechte: colourbox Wer nicht so fit ist, sollte sich auf ein Mindestmaß an Bewegung beschränken und stattdessen lieber "faulenzen". Von übersteigerter sportlicher Aktivität ist an Hitzetagen grundsätzlich abzuraten. Sie belastet den Kreislauf unnötig. Ältere Menschen mit gesundheitlichen Problemen sollten im Zweifelsfall das Haus gar nicht erst verlassen.

Lüften Sie morgens gründlich und machen Sie dann die "Schotten dicht". Vermeiden Sie Durchzug! Die meisten empfinden ihn an heißen Tagen zwar als sehr angenehm. Gerade wer verschwitzt ist, kann sich aber im Durchzug schwer erkälten. Machen Sie stattdessen regelmäßig eine Schocklüftung: also kontrollierten Durchzug, um die verbrauchte Luft im Raum zu erneuern. Fragen Sie Ihren Arbeitgeber nach Ventilatoren. Sie sorgen für die nötige Abkühlung.