Venen pumpen im Körper das Blut zum Herzen zurück – aus Armen oder Beinen – immer gegen die Schwerkraft. Sogenannte Venenklappen unterstützen die Pumpwirkung des Blutflusses nach oben. Sind die Venen aber schwach, weiten sie sich. Damit können die Venenklappen ihre Pumpfunktion nicht mehr ausüben. Das Blut fließt zurück in die Beine und versackt dort. In der Folge entstehen Krampfadern.

Bei vielen Menschen gibt es eine familiäre Neigung zu Krampfadern. Sie hängen offenbar mit einer gewissen Bindegewebsschwäche zusammen. Frauen sind davon häufiger betroffen als Männer, bei vielen kommt es in der Schwangerschaft zur Ausbildung von Krampfadern. Andererseits ist bekannt, dass häufiges Sitzen oder Stehen das Risiko für Krampfadern erhöht. Denn wenn wir unsere Beine nicht bewegen, wird auch die "Muskelpumpe" nicht betätigt, also der Druck unserer Beinmuskulatur auf die Venen. So erschlaffen auf Dauer die Wände der Blutgefäße.