Absolut ernst nehmen sollte man Symptome wie Nachtschweiß, blutiges Erbrechen oder Blut im Stuhl. Dann muss man sofort zum Arzt. Auch wenn Beschwerden wie Sodbrennen, Übelkeit und Völlegefühl über längere Zeit, also mehr als drei oder vier Wochen anhalten, sollte man sich ärztlichen Rat einholen.

Eine Magenspiegelung beim Gastroenterologen ist dann sinnvoll, wenn die Symptome auch mit Säureblockern nicht besser werden. Bei einer Magenspiegelung wird eine Sonde über die Speiseröhre in den Magen geführt. Die Magenschleimhaut kann so von innen betrachtet und an auffälligen Stellen eine Gewebeprobe entnommen werden.