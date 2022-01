Jeder Patient bekommt einen ausführlichen Ernährungsplan, in dem steht, welche Lebensmittel er meiden und welche er bevorzugt in seinen Essensplan aufnehmen soll. Kuhmilch zum Beispiel gilt in der ayurvedischen Ernährung als Mittel, um den Stuhl weich und flüssig zu machen. Folgerichtig wird sie Menschen mit Verstopfung empfohlen. Ziegenmilch oder Reis dagegen binden Flüssigkeit im Stuhl und können so bei Durchfall sehr sinnvoll sein.