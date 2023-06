Neurocoaching Mit Gehirn-Training chronische Schmerzen lindern

Ich habe mich lange für Persönlichkeitsentwicklung und die Geheimnisse unseres Gehirns interessiert. Aber wie, so fragte ich mich, kann ich die Erkenntnisse über mich selbst am leichtesten umsetzen? Psycho- oder Verhaltenstherapie kamen für mich nicht in Frage. Auf der Suche nach einer Alternative stieß ich auf Neurocoaching. Da das Thema für mich so interessant war, habe ich eine entsprechende Ausbildung bei einem renommierten Neurowissenschaftler in Philadelphia (USA) gemacht.