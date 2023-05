Dulig will Radverkehr mit Millionen Euro fördern

Die Landesregierung wolle in Sachen Radverkehr in dieser Wahlperiode noch einiges verbessern, sagte Verkehrsminister Martin Dulig (SPD): "Wir haben jetzt fast 40 Millionen Euro im Haushalt für Planung und Bau und schauen, dass wir Lückenschlüsse organisieren, das Sachsennetz-Rad weiter entwickeln und mit den Radschnellwegen voran kommen." Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) will in kommenden Jahren mehrere Millionen Euro unter anderem in den Lückenschluss von Radwegen investieren. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Das alles sei aber abhängig von der Akzeptanz, der Mentalität der Menschen, meint Dulig: "Man hat in Holland oder in anderen Ländern gesehen, wo das Radfahren dazu gehört, dass dort alle Autofahrende auch Radfahrende sind. Man hat füreinander ein anderes Verständnis". Diese Kultur müsse sich in Deutschland erst entwickeln, so Dulig.

ADFC: Verkehrsminister Dulig sollte mehr tun

Aus Sicht des ADFC Sachsen könne der Verkehrsminister mehr tun. Vor allem gebe es kaum Personalstellen für die Planung von Radwegen, sagt Konrad Krause: "Deswegen dümpeln die Planungen und dauern sechs, acht, zehn zwölf Jahre, manchmal 20." Sachsen werde auf der Velo-City in Leipzig die Hosen runter lassen, so der Geschäftsführer des Fahrradclubs: "Man sieht in Leipzig schön, wie vor so einem Moment plötzlich angefangen wird, wie wild Radinfrastruktur zu markieren. Da geht plötzlich ganz schnell ganz viel."

In Leipzig ist erst vor wenigen Wochen ein grün markierter Radfahrstreifen vor dem Hauptbahnhof entstanden. Dafür ist eine Autospur auf dem dicht befahrenen Innenstadtring weggefallen. Bildrechte: dpa

In Leipzig wurde erst vor wenigen Wochen ein Fahrstreifen zugunsten eines Radweges am Hauptbahnhof reduziert. Insofern wünsche er sich jede Woche eine Velo-City in Sachsen. Bis Freitag dient die Konferenz nun dem Austausch von Ideen.