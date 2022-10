Hyperhidrose – wie therapiert man krankhaftes Schwitzen? Menschen, die besonders viel schwitzen, sollten einen Dermatologen konsultieren, denn es gibt Medikamente und Therapien, welche nur in einer Praxis durchgeführt werden können oder rezeptpflichtig sind. Dazu zählen bestimmte Salben oder Cremes, Tabletten, Salbeikapseln, Botoxspritzen, eine Strombehandlung, Iontophorese genannt, oder als letzter Ausweg eine Operation. Welche Therapie für wen in Frage kommt, ist sehr individuell und muss genau auf das Krankheitsbild des Patienten abgestimmt werden.

Der eine schwitzt mehr, die andere weniger. Auch wenn die Veranlagung zum Schwitzen individuell und manchmal genetisch vererbt ist, kann man bestimmte Dinge selbst tun, um weniger zu schwitzen. Denn auch unsere Lebensweise führt zu Schweißbildung. Die wichtigsten Schweißtreiber dabei sind Kaffee und Nikotin. Wer also weniger schwitzen will, sollte auf Kaffee verzichten und mit dem Rauchen aufhören. Auch bestimmte Gewürze fördern die Schweißbildung – vor allem Capsaicin, ein Alkaloid, welches in Paprika und Chili vorkommt. Wer empfindlich ist, sollte Paprika und Chili also vorsichtig dosieren.