Eine sehr schnelle und leichte Girlande entsteht aus Tortenspitze. Dafür werden 20 Papierdeckchen auf der Hälfte gefaltet. Nun wird ein Band in das geklappte Deckchen gelegt und entweder festgeklebt oder - noch schneller- von außen mit einem Tacker festgetackert. Dann wird das nächste Deckchen genauso am Band befestigt. Dazwischen sollten ein paar Zentimeter Abstand bleiben.

In vielen Bastelläden gibt es Jute zu kaufen, denn sie eignet sich für viele Bastelprojekte. Wie für Girlanden. Zunächst wird die Jute ausgeschnitten. Entweder in dreieckiger oder in viereckiger Form. Besonders einfach ist es, wenn die Jute doppelt gelegt wird. Dabei bildet die obere Seite eine Bruchkante, in die später das Juteband eingelegt wird, um dann die Vorder- und Rückseite zusammenzukleben.



Es ist aber auch möglich, die Wimpel nur einfach zu benutzen, dann sind sie allerdings nicht so stabil, wie doppelt. Dabei werden sie mit Heißkleber direkt auf das Juteband geklebt.