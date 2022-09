Tipps vom Friseur Das perfekte Blond

Drücken Sie Ihr Haar nach dem Shampoonieren nur aus – bitte nicht rubbeln, das verletzt die Schuppenschicht. Auch beim Entwirren und Auskämmen der Haare bitte sehr behutsam und sensibel vorgehen. Ein Hitzeschutz vor dem Styling ist essentiell. Jede Haarstruktur ist anders und hat ihre speziellen Bedürfnisse. Und jeder, der sich für Blond entscheidet, sollte wissen, ob er den zusätzlichen Aufwand in Kauf nehmen will.

Gerade Haarfärbungen im Blondbereich sind oft sehr Zeit- und Materialintensiv. Mit längeren Haaren und einer Strähnentechnik liegt die Bedienzeit zwischen 2,5 und 4 Stunden. Eine komplette Aufhellung braucht schon mal die 4- bis 7-fache Menge an Farbbrei und eventuell noch einen Farbveredler. Bei solchen Bedienungen werden dann 200 bis 400 Euro aufgerufen. Es gibt aber auch z.B. Strähnen nur am Oberkopf für 50 bis 60 Euro. Hat man ein bestimmtes Budget, muss der Friseur das in der Beratung wissen und dann individuell besprechen, was dafür geht.