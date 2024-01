Zum Basteln von allen vier Ideen benötigen Sie: Weiße Stabkerzen, Kerzenreste in verschiedenen Farben bzw. Wachsmalstifte, Marmeladengläser, Dekotape, Pinsel, bunte Teelichter

Diese Art Kerzen zu färben ist sicher einer der größten DIY-Trends der letzten Jahre. Dafür werden zunächst die Gläser mit bunten Wachsresten gefüllt. Diese Gläser kommen nun in einen Topf mit heißem Wasser. Das Wachs soll schmelzen, aber nicht kochen. Erwärmen Sie deshalb nur bei geringer Hitze, bis das Wachs flüssig ist. Das Wasser sollte nicht kochen!

Nun werden die weißen Kerzen kurz in das farbige Wachs getaucht. Je öfter die Kerze getaucht wird, desto intensiver ist der Farbton. Entweder man bleibt nur bei einer Farbe oder experimentiert mit verschiedenen Farbtönen. So können verschiedene Muster und Farbkombinationen kreiert werden. Jede Kerze ist ein Einzelstück!

Wer eine intensive Farbe möchte, kann auch zu Wachsmalstift-Resten greifen, die in heißem Wachs aufgelöst werden. Die Kerze wird dann vollständig in das farbige Wachs getaucht. Ist das Wachs fest, werden die Tapes einfach abgezogen und die gestreifte Kerze ist fertig.

Auch hier erhitzen wir wieder farbiges Wachs. Die weißen Kerzen legen wir auf einen Bogen Backpapier. Jetzt tauchen wir einen Pinsel in das heiße Wachs und rühren diesen kurz darin um. Anschließend wird der Pinsel wieder herausgenommen und die Kerzen sofort mit dem flüssigen Wachs besprenkelt. Dafür reicht es, den Pinsel mit dem Finger etwas anzustubsen.

Fortgeschrittene können farbiges Wachs entweder selbst machen, wie anfangs beschrieben. Oder man erwirbt farbige Teelichter, zündet sie an und lässt das Wachs schmelzen. Anschließend wird der Pinsel direkt in das Teelicht getaucht und dann direkt auf eine weiße Kerze gemalt. Anfangs eignen sich leichte Motive (Herzen für den Valentinstag etc.), später können auch Blüten oder Ornamente gemalt werden.