Fünf wichtigste Produkte Mascara, Concealer & Co.: So setzen Sie Kosmetik richtig ein

Make-up kann vieles: Die natürliche Ausstrahlung unterstreichen, Unreinheiten kaschieren und an einem tristen Tag einen Hauch Frische ins Gesicht zaubern. Die Drogerien platzen gefühlt aus allen Nähten und man verliert schnell den Überblick, was beim Schminken wichtig ist. Kosmetikexpertin Tina Pfau aus Leipzig kennt die fünf wichtigsten Produkte, die in der Kosmetiktasche nicht fehlen sollten. Sie weiß Rat zu Concealer, Wimperntusche, Rouge, Lipgloss und für das Styling der Augenbrauen.