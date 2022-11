Eine Tagescreme sollten Sie auf jeden Fall im Badezimmerschrank haben. Sicherlich gibt es da Unterschiede je nach Hauttyp: Wer eher trockene Haut hat, braucht eine reichhaltige Feuchtigkeitscreme. Neigt man zu fettiger Haut, sollte man auf eher ölhaltige Cremes verzichten – jedoch ist Feuchtigkeit dennoch wichtig. Wenn Sie nicht wissen, welchen Hauttyp sie haben, hilft ein Gang zur Kosmetikerin. Wer viel an der frischen Luft ist, sollte eine Creme mit UV-Schutz wählen, denn ohne Schutz altert unsere Haut schneller.

Auch auf die richtige Reinigung kommt es an. Bevor Sie am Morgen die Tagescreme auftragen, sollten Sie auf jeden Fall ihr Gesicht reinigen, damit alle Pflegestoffe richtig in die Haut eindringen können. Auch abends sollten Sie die Reinigung nicht vergessen. Auf dem Markt gibt es von Reinigungsschaum über Mizellenwasser zu Waschlotionen alles. Auf welches Produkt sie zurückgreifen, ist dabei nicht von Belang, denn sauber machen sie alle. Wichtig ist, dass das Produkt auf Ihren Hauttyp abgestimmt ist und dass Sie damit gut zurechtkommen.