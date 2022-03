Reifen in der Dimension 185/65 R15 gehören zu den meistverkauften Modellen für Kleinwagen.

Testsieger ist der "Efficient-Grip Performance 2" von Goodyear. Sein Verschleiß ist am geringsten und er eignet sich dadurch für Vielfahrer. Auch auf nassen Fahrbahnen kann er punkten. Knapp dahinter liegen der "Primacy 4" und Michelin und der "Turanza T005" von Bridgestone. Am schwächsten schneidet der "MP47 Hectorra 3" von Matador ab, weil er die Tester auf trockenen Fahrbahnen mit seinem Fahrverhalten nicht überzeugen konnte.

Dem "EcoContact 6" von Continental gelingt es als einzigem Reifen im Test, in den beiden Umwelt- bzw. Wirtschaftlichkeitskriterien eine sehr gute Bewertung zu erzielen. Im Kraftstoffverbrauch setzt er sich weit vom restlichen Feld ab, hat aber aufgrund seiner geringen Profiltiefe Schwierigkeiten beim Aquaplaning.

Der "Ultrac" von Vredesrtein ist eine echte Alternative zu den Premium-Modellen. Er verbraucht zwar am meisten Kraftstoff, verhält sich aber auf nassen wie auch auf trockenen Böden gut.

Testsieger bei den Reifen für Kompakte ist der "Premium Contact 6" von Continental. Er erzielt Bestnoten auf Nässe und verhält sich gut auf trockener Fahrbahn. Knapp dahinter liegen wieder der "Primacy 4" und Michelin und der "Turanza T005" von Bridgestone. Der Michelin-Reifen punktet in Sachen Spritverbrauch und Verschleiß.

Am schwächsten abgeschnitten hat der "Road Performance" von Kormoran. Zwar bekommt er Bestnoten beim Spritverbrauch, beim Bremsen auf trockener und vor allem auch nasser Fahrbahn hapert es. Der in Polen produzierte Reifen wird derzeit aber in Deutschland nicht mehr vertrieben.