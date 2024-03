Sicherheit im Verkehr Radfahrer im Schilderwald: Was wo gilt

Auf Fahrradstraßen dagegen haben die Radler Vorrang. Sie dürfen weder behindert noch gefährdet werden, außerdem dürfen sie auch zu zweit nebeneinander fahren. Falls Autoverkehr zugelassen ist in diesem Bereich, dann hat er sich den Radlern unterzuordnen. Die Höchstgeschwindigkeit in Fahrradstraßen ist für alle Fahrzeuge, also auch für die Fahrradfahrer, 30 Kilometer pro Stunde.

Bildrechte: imago/Eckehard Schulz