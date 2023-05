Wer für Schäden zahlt Für Schäden nach einem Unfall kommt grundsätzlich die Kfz-Haftpflichtversicherung des Verursachers auf. Solange der Unfallverursacher nicht feststeht, bleibt der Geschädigte des Parkremplers aber auf den Kosten sitzen – es sei denn, er hat eine Vollkasko-Versicherung abgeschlossen. Ist durch den Parkrempler nur ein Lackkratzer an der Stoßstange entstanden, der sich leicht ausbessern lässt, handelt es sich beim Auto nicht um einen Unfallwagen. Tauscht dagegen die Werkstatt die Stoßstange komplett aus, muss der Schaden beim Verkauf angeben werden. Das Fahrzeug gilt als Unfallauto.

Wer je eine Schramme im Blech seines Autos hatte, kennt die Preise. Selbst Kleinigkeiten schlagen beim Lackierer hoch zu Buche. Mit Felgen muss man aber nicht zur Profi-Lackiererei, sondern man kann auch zum Pulverbeschichter gehen. Das ist etwas billiger als eine Lackierung und in vielen Fällen sogar besser: Gerade Winter-Stahlfelgen sind mit einer robusten Pulverbeschichtung den Winter-Bedingungen gegenüber besser gewappnet, als mit einem dünnen Lackauftrag. Dafür gibt es die Kunststoffkörner, die den Rohstoff für die Pulverbeschichtung bilden, nicht in jeder Farbe. Felgensilber (und die meisten RAL-Töne) sind aber immer zu bekommen.

Bei neuwertigem Lack reicht eine Hartwachspolitur als Schutzschicht und Versiegelung. Älterer, deutlich "gebrauchter" Lack, verlangt etwas mehr Aufwand. Um den Lack wieder zum Glänzen zu bringen, muss er zunächst mit einer Lackpolitur behandelt werden. Die Politur wird leicht und gleichmäßig aufgetragen und verteilt. Feine Kratzer an den Türgriffen oder an der Heckklappe werden etwas intensiver behandelt.

Je nach "Schärfe" der Politur bleiben dabei mehr oder weniger Farbpartikel der oberen Lackschicht im Poliertuch hängen. Das Ergebnis sollte eine Lackoberfläche sein, die in etwa einem neuwertigen Lack entspricht. Als Abschluss kommt auch hier eine Versiegelung mit einem guten Hartwachs auf den Lack.

Größere Lackschäden sollte ein Profi behandeln. Bildrechte: imago images/Oliver Langel

Verwitterter Autolack braucht professionelle Methoden, um wieder schön glänzend zu werden. Ein "Lackreiniger" sollte am besten von einem Fachmann mit einer Poliermaschine auf dem Lack verteilt werden. Der Lackreiniger schleift einen Teil der Lackschicht ab und legt dadurch "gesunde" Partien des Farbkleides frei, das noch intakt und nicht verwittert ist. Für den gewünschten Glanz wird der Lack dann poliert, um die Lackoberfläche zu ebnen. Den Abschluss bildet auch hier wieder eine Versiegelung mit einem guten Hartwachs.



Die Wachsschicht wird mit weichen Tüchern und "mit der Hand" aufgetragen. Von kreisenden Bewegungen ist dabei abzuraten, da diese zu einer statischen Aufladung führen können, die Staubpartikel aus der Luft anziehen und beim Polieren Kratzer auf der Lackoberfläche verursachen können. Wenn das Hartwachs erst einmal auspoliert ist, hat man den Lack seines Autos wieder "im Griff" und muss in Zukunft nur zweimal im Jahr die Wachsschicht erneuern. Der Glanz des Lacks bleibt so lange erhalten.