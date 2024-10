Mietrecht Hauptmieter darf Untermieter bei Eigenbedarf kündigen

Abgesehen von Wohngemeinschaften gelten für unbefristete Untervermietungen die normalen Kündigungsfristen. Weiß der Hauptmieter aber von vornherein, ab wann er die untervermieteten Räume wieder selbst nutzen möchte, kommt ein befristeter Vertrag in Betracht. Dann ist dem Untermieter klar, woran er ist. Denn bei unbefristeten Mietverträgen kann auch Untermietern eine Kündigung ins Haus flattern. So erklärt Jutta Hartmann: "Der Hauptmieter kann dem Untermieter ganz normal kündigen. Wie in einem normalen Mietverhältnis auch. Zum Beispiel auch wegen Eigenbedarf."