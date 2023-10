Der in § 656 Abs. 1 Satz 1 BGB bestimmte Ausschluss des Rechts, die vereinbarte Vergütung für eine Partnervermittlung einzuklagen, hat seinen Grund darin, dass der Gesetzgeber den Kunden vor der Peinlichkeit schützen will, vor Gericht - in einer öffentlichen Verhandlung - Umstände aus seiner Intimsphäre offenbaren und gegebenenfalls mit Hilfe von Zeugen beweisen zu müssen, wenn er den Vergütungsanspruch des Vermittlungsinstituts mit dem Einwand abwehren will, das Vermittlungsinstitut habe auf die in Frage kommenden Partner nicht intensiv genug eingewirkt oder Personen benannt, die überhaupt nicht an einer Partnerschaft interessiert oder hierfür nicht geeignet seien.



Diese Erwägungen treffen nach Auffassung des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 17.06.2021, Az. III ZR 125/19) auf das Vertragsverhältnis mit dem Anbieter einer "Online-Partnervermittlung" nicht zu. Zwar unterbreitet auch ein solcher Unternehmer seinen Kunden Partnervorschläge. Diese beruhen aber allein auf einem elektronischen Abgleich der nicht näher überprüften eigenen Angaben der Kunden. Eine individuelle, persönliche Auswertung findet nicht statt. Auch eine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben und damit für die Qualität der Vorschläge übernimmt die Beklagte nicht. Daher ist nicht zu befürchten, dass im Streit um die Vergütung für die automatisierte Dienstleistung intime Details des Kunden offenbart werden müssen. Dementsprechend kann diese Vergütung durch den Betreiber der "Online-Partnervermittlung" eingeklagt werden.