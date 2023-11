Wer unzufrieden ist mit einer sportlichen Entscheidung, dem steht, wie im normalen Rechtssystem auch, der Rechtsweg innerhalb des Verbandes offen. Claudia Pechstein hat ihren Fall auch bis an den CAS, also den Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne gebracht.

Dort ist auch Prof. Dr. Martin Schimke als Richter tätig, wenn er für einen Fall nominiert wird. Im "normalen Arbeitsleben" ist er unter anderem Fachanwalt für Sportrecht. Und er muss sich stets genau überlegen, ob er eine Nominierung als Richter annimmt. Zum Beispiel schauen, ob er oder seine Kanzlei schon einmal für eine der Seiten tätig war oder ihm aus anderen Gründen eine Nähe unterstellt werden kann. Ein Foto im Fantrikot in den sozialen Netzwerken wäre zum Beispiel ungünstig. Auch sollten etwaige Verbindungen zu einer Partei sorgfältig offen gelegt werden: "Weil heute durch die Transparenz der Medien schnell ein Punkt entdeckt werden kann, den Sie nicht offen gelegt haben", so der Jurist.

Zunächst muss man verstehen: Auch wenn die Verbände eigene Regeln aufstellen dürfen, so müssen sich diese im Rahmen der Gesetze bewegen. Spielsperren sind also in Ordnung, Stockhiebe sind es nicht. Und so lange wir über eine Ecke streiten oder über eine Karte, sind die normalen Gerichte in Ruhe zu lassen.