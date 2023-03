Mechthild und Manfred Melder* leben in einem Wohngebiet in Bremen. Eigentlich sind sie mit sich und ihren Lebensumständen sehr zufrieden, wären da nicht die Gehwegparker. Autos, die zur Hälfte auf dem Bordstein stehen und damit den Bereich für die Fußgänger einschränken. Zum Ärger der Familie Melder unternimmt das Ordnungsamt nichts dagegen. Anträge auf ein Einschreiten gegen diesen verkehrsordnungswidrigen Zustand lehnt die Straßenverkehrsbehörde ab. Zu Unrecht, wie jetzt das Oberverwaltungsgericht Bremen festgestellt hat.

Die Richter urteilten: Der Gehweg darf durch parkende Autos nicht in seiner Funktion beeinträchtigt werden. Insbesondere geht es um Verkehrssicherheit und die Interessen derjenigen, die den Gehweg zulässigerweise benutzen. Dabei reicht es nicht aus, wenn Fußgänger so gerade noch an den Autos vorbeikommen. Vielmehr muss auch ein Begegnungsverkehr zwischen beispielsweise zwei Kinderwagen möglich sein. Anwohner können ein Einschreiten gegen unerlaubtes Parken verlangen. Die Stadt muss entsprechende Fahrzeuge allerdings nicht gleich abschleppen lassen.