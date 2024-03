Der Personalrat fordert die Ausgaben für die beiden später zurück. Das Unternehmen aber will nicht zahlen. Schließlich hätten die neuen Personalvertreter auch an einem gleichwertigen Online-Seminar des Anbieters teilnehmen können. Der Personalrat lässt das nicht auf sich sitzen. Der Fall wird erst am Landesarbeitsgericht Düsseldorf und dann am Bundesarbeitsgericht verhandelt.