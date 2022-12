Bundesligist Borussia Mönchengladbach ist unter Fußballfans auch bekannt als Fohlenelf. Dieser Begriff geht auf glorreiche Zeiten in den 60er-Jahren zurück, als der Verein unter Trainer Hennes Weisweiler mit einer sehr jungen Mannschaft den Aufstieg in die Bundesliga feierte. Den Begriff der Fohlenelf nutzen die Gladbacher in der Vermarktung zwar noch, allerdings seltener. Anlass für das Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum diese Marke für teilweise als verfallen zu erklären. Zu Recht?