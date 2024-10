Hannes Hitzig* verliert im Streit mit seiner Partnerin schnell die Kontrolle. Auch in Gegenwart der gemeinsamen Kinder kommt es immer wieder zu handfesten Auseinandersetzungen. Eines Tages tritt der Familienvater vor Wut gegen eine Plastikflasche und verletzt dabei eines der Kinder. Das Amtsgericht Kreuzberg ordnet für den Mann die Teilnahme an einem Anti-Gewalt-Training an. Weigert er sich, droht ihm ein Zwangsgeld über 500 Euro – so die Auflage. Herr Hitzig legt Beschwerde gegen das Urteil ein. Das Kammergericht Berlin stellt daraufhin klar: