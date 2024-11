Die Firma Scherenberg hat 200 Beschäftigte, die in einem großen Geschäft Mode verkaufen. Zur besseren Abstimmung unter den Kollegen wird dort ein sogenanntes Headset-System eingeführt. Headsets sind Ohrhörer mit Mikrofon, über die man leicht kommunizieren kann. Allerdings ist das Mithören nicht nur für den angesprochenen Kollegen möglich.

Grundsätzlich können sich auch Vorgesetzte in die Gespräche einschalten oder auch mithören. Der örtliche Betriebsrat möchte nun mitbestimmen über die Nutzung der Geräte. Schließlich könnte mit deren Hilfe das Verhalten und die Leistung der Arbeitnehmer überwacht werden.

Am Bundesarbeitsgericht stimmte man zu: Führt ein Unternehmen ein Headset-System ein, dann unterliegt dies der Mitbestimmung durch den Betriebsrat. Denn die Kommunikation kann grundsätzlich an alle angemeldeten Beschäftigten übertragen werden, auch an die Vorgesetzten. Dies führt zu einem ständigen Überwachungsdruck. Eine betriebliche Mitbestimmung ist hier auch dann nötig, wenn es nicht geplant ist, die Gespräche aufzuzeichnen oder zu speichern.