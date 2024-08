Wasili Werner hat eine Busreise nach Polen gebucht. Es ist 2021 und wegen Corona dürfen die Toiletten in dem Fahrzeug nicht genutzt werden. Der Reiseveranstalter hat stattdessen regelmäßige Toilettenpausen eingeplant. Der Bus gerät allerdings in diverse Staus, sodass gut vier Stunden lang kein Halt möglich ist. Im Hotel angekommen hat Herr Werner starke Beschwerden beim Toilettengang. Der örtliche Reiseleiter besorgt ihm einen Termin beim Arzt, der ihm Medikamente verschreibt.

Und so hat das Landgericht Frankfurt am Main in dem Fall entschieden: "Staus bei Bus- oder Autofahrten fallen in den Bereich des allgemeinen Lebensrisikos. Zwar ist ein Reiseveranstalter verpflichtet, dem Reisenden, welcher sich wegen gesundheitlichen Beschwerden in Schwierigkeiten befindet, angemessen Beistand zu leisten. Den Transport in ein polnisches Krankenhaus hat der Kläger aber nicht gewünscht."