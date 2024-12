Die italienische Familie Bordo del Carro* hat sich einen neuen Ford angeschafft, der in Deutschland hergestellt wurde. Über einen Vertragshändler gelangt er nun nach Italien. Dort erlebt die Familie einen heftigen Auffahrunfall. Dabei stellt sich heraus: Einer der Airbags ist defekt, er hat sich beim Aufprall nicht automatisch aufgeblasen. Die Familie verlangt nun vom Vertragshändler Schadenersatz. Ford Italia aber will nicht zahlen, schließlich sei das Fahrzeug in Deutschland und nicht in Italien hergestellt worden.