Was genau ist eigentlich Schmähkritik - und wodurch unterscheidet sie sich von einer zulässigen Meinungsäußerung? Polemik oder scharf zugespitzte kritische Äußerungen können jedenfalls noch nicht als Schmähkritik gewertet werden. Vielmehr geht es in dieser unzulässigen Kommentarform darum, die Person generell herabzusetzen bzw. zu diffamieren.

Anders sieht es aus mit dem Kommentar eines Nutzers auf die Chebli-Äußerung. Darin hieß es: "Selten so ein dämliches Stück Hirn-Vakuum in der Politik gesehen... Soll einfach abtauchen und die Sozialschulden ihrer Familie begleichen."

Hier waren sich die Richter am Oberlandesgericht Stuttgart sicher: "Inhaltlich steht in dem betreffenden Kommentar nicht die Auseinandersetzung in der Sache im Vordergrund. Vielmehr geht es hier um eine gezielte Diffamierung der Person. So wird der Klägerin mit dem Begriff "Stück" die persönliche Würde abgesprochen. Die Aufforderung, sie solle "abtauchen", ist als eine Herabsetzung von Migranten zu sehen. Außerdem fehlt der Bezug zur vorherigen Diskussion um Dieter Nuhr."