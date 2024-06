Birgit Burgunder ist Hobbywinzerin. Auf ihrem Privatgrundstück steht ein Automat, an dem sich Kunden den Wein und Sekt des kleinen Weinguts einfach selbst nehmen können. Der Automat ist so aufgestellt, dass Spaziergänger ihn von der Straße aus erreichen können. Das schmeckt der Gemeinde gar nicht. Sie sieht die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes gefährdet und fordert Frau Burgunder auf, den Weinautomaten außer Betrieb zu nehmen. Die Winzerin ist damit nicht einverstanden und zieht vor Gericht. Ihre Klage hat jedoch keinen Erfolg. Denn auch das Verwaltungsgericht Koblenz beruft sich auf die Vorschriften des Jugendschutzgesetzes:

"Alkoholische Getränke dürfen in der Öffentlichkeit nicht in Automaten angeboten werden. Ausnahmen gibt es nur dann, wenn der Weinautomat in einem gewerblich genutzten Raum aufgestellt ist."

Michael Michelin ist Berufspendler und täglich auf der Autobahn 9 unterwegs. Am Schkeuditzer Kreuz wird er eines morgens in einer Baustelle geblitzt. Im Bußgeldbescheid steht, er habe die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h außerorts um 35 km/h überschritten. Der Autofahrer soll 250 Euro Bußgeld zahlen. Allerdings steht dort auch, er sei auf der Tangente München – Berlin unterwegs gewesen. Die gibt es an besagtem Autobahnkreuz gar nicht. Da der Bußgeldbescheid fehlerhaft ist, geht Herr Michelin in Widerspruch. Damit kommt er aber nicht durch. So stellt das Amtsgericht Eilenburg fest: