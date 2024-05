Bildrechte: MDR/Inna Buckup

Versüßung mit Aurélie Bastian Französisches Rezept: "Le Colombier" - Mandelkuchen aus Marseille

Aurélie Bastian mag es, nach alten französischen Rezepten zu suchen und diese nachzubacken. So entdeckte sie auch ein kleines Schmuckstück wieder: „Le Colombier“ - ein saftiger Mandelkuchen mit vielen kandierten Früchten, einem guten Schuss Grand-Marnier und Pistazien. Eben alles, was die Provence so besonders macht! Und: Der Colombier ist gar nicht schwer zuzubereiten. Als Deko sollte eine Colombe (Friedenstaube) dienen, denn davon hat er auch seinen Namen.