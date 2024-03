Die Blutwurst in kleine Würfel oder Stücke schneiden. In einer Pfanne bei mittlerer Hitze die Butter schmelzen. Die gewürfelte Zwiebel glasig anbraten. Blutwurstwürfel in die Pfanne geben und einige Minuten anbraten, bis sie leicht gebräunt sind und ihren Geschmack entfalten. Honig in die Pfanne geben und leicht karamellisieren. Die Mischung mit Salz und Pfeffer würzen und abkühlen lassen.