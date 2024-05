Zubereitung Die Kichererbsen abgießen, unter fließendem Wasser abbrausen und in einen hohen Mixbecher geben. Essig, Öl, Tahin und Zitronensaft dazugeben und mit dem Stabmixer fein pürieren. Bei Bedarf etwas kaltes Wasser hinzufügen, bis eincremiges Püree entsteht. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Wassermelone grob würfeln. Das Hummus in zwei große Gläser oder Lunchboxen füllen, die Melonenwürfel darüber geben und mit zerbröseltem Feta bestreuen.

Die Linsen in einen Topf geben, mit Wasser bedecken und nach Packungsangaben garkochen. Mit Salz würzen, in ein Sieb abgießen, abtropfen lassen und in einen gut verschließbaren Behälter füllen.

Während der Linsengarzeit Trauben waschen, halbieren und in eine kleine Pfanne geben. Zucker darüberstreuen und bei mittlerer Hitze unter gelegentlichem Rühren karamellisieren. Auf einem Teller abkühlen lassen.