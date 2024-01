Zucker, Butter, gemahlene Mandeln, Vanillepulver und 1 Ei in eine Schüssel geben. Die Zutaten in der Schüssel schaumig schlagen.

Das zweite Blätterteigblatt leicht mit einem Messer verzieren und kleine Löcher neben einem Muster in den Teig schneiden (so soll das Dampfwasser beim Backen abziehen). Den fertigen Teig-Deckel auf die Füllung legen und die Seiten durch leichtes Drücken verschließen.

Für den Blätterteig Mehl, Salz, Zucker und Wasser so lange kneten, bis sich der Teig in der Schüssel löst. Der Teig muss geschmeidig sein. Den so präparierten Teig mit einem feuchten Tuch abdecken. Anschließend kommt der Teig in den Kühlschrank. Im Kühlschrank den Teig ca. 30 bis 45 Minuten gehen lassen.