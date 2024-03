Rezept Rote-Beete-Törtchen

TIPP 1:

Um das Ausrinnen von Farbstoffen während des Kochens zu verhindern, einfach einen kleinen Stielansatz an der Rote Beete stehenlassen.

TIPP 2:

Man kann Rote Beete gut einfrieren. Dazu die Rote Beere vor dem Einfrieren schälen und sie in Stücke oder Scheiben schneiden. So hat man immer eine Portion Rote Beete griffbereit für zukünftige Gerichte.

TIPP 3:

Nach dem Entfernen der Blätter halten sich Beeten, eingewickelt in Papier, bis zu vier Wochen im Kühlschrank (Gemüsefach).