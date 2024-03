Bildrechte: Michael Baudisch

Ökumenische Initiative "Für alle. Mit Herz und Verstand" Sachsens Kirchen rufen zur Beteiligung an Wahlen auf

27. März 2024, 15:40 Uhr

Die evangelische und die katholische Kirche in Sachsen starten eine Initiative zum Wahljahr 2024. Unter dem Motto "Für alle. Mit Herz und Verstand" will die Kampagne mit Plakaten, Bannern, Postkarten und Ansteckern für christliche Werte wie Menschenwürde, Nächstenliebe und Zusammenhalt werben. In Sachsen finden am 9. Juni Kommunalwahlen und die Europawahl statt, am 1. September ist Landtagswahl.