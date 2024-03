Nachdem der Pfarrer Martin Michaelis aufgrund seiner AfD-Kandidatur den Pfarrauftrag in Gatersleben verloren hat, sucht die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) eine neue Stelle für ihn. Personaldezernent Michael Lehmann sagte am Dienstag, Michaelis könne sich auf eine der ausgeschriebenen Pfarrstellen der Landeskirche bewerben. Seine Kandidatur als Parteiloser für die AfD für den Stadtrat in Quedlinburg mache es aber nicht leichter, "vor Ort Akzeptanz für seinen Einsatz im Pfarrdienst zu finden".

Michaelis verliert Beauftragung in Gatersleben, bleibt aber Pfarrer

Michaelis war zuletzt für den Pfarrbereich Gatersleben im Salzlandkreis zuständig. Wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) mitteilte, hat der zuständige Kirchenkreis Egeln ihm die Beauftragung bereits zum 15. März entzogen. Grund ist demnach, dass Michaelis als parteiloser Kandidat bei der Kommunalwahl am 9. Juni in Quedlinburg für die AfD antritt. Darüber habe er die Landeskirche am 9. März informiert. Michaelis tritt auf Listenplatz drei an.

An Michaelis als Pfarrer wolle die EKM aber festhalten, so Personaldezernent Lehmann auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT. "Mir wäre es das Liebste, Herr Michaelis würde seine Kandidatur auf dieser Liste zurückziehen. Dann würde es auch für uns als Evangelische Kirche in Mitteldeutschland leichter werden, für ihn einen angemessenen Auftrag zu bekommen."

EKM: Kandidatur für AfD nicht mit Werten der Kirche vereinbar

"Es ist zwar im Interesse der Kirche, dass sich Pfarrerinnen und Pfarrer auch politisch engagieren, dies gilt jedoch nicht für das Engagement in Parteien, die verfassungsrechtlich fragwürdige Positionen einnehmen", erklärte Lehmann. Dass Michaelis mit seiner Kandidatur das Gedankengut der AfD unterstütze, sei nicht mit den Werten der EKM und dem Amt des Pfarrers vereinbar.